Спасатели вертолётом госпитализировали пострадавшего в ДПТ на МКАД

На МКАД в Москве столкнулись два автомобиля, в результате аварии есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вертолёт на месте ДТП на МКАД. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы

«Днём 8 марта произошло ДТП на 99-ом км МКАД. Столкнулись несколько автомобилей... В результате по воздуху эвакуировали с различными травмами одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение столицы», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место ДТП прилетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. На борту авиасудна пострадавшего сопровождали медики территориального центра медицины катастроф столицы.