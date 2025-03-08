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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 14:18

Спасатели вертолётом госпитализировали пострадавшего в ДПТ на МКАД

На 99-м километре МКАД в Москве столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

Место ДТП на МКАД. Обложка © Telegram / ЧСтные новости Москвы

Место ДТП на МКАД. Обложка © Telegram / ЧСтные новости Москвы

На МКАД в Москве столкнулись два автомобиля, в результате аварии есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вертолёт на месте ДТП на МКАД. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы

Вертолёт на месте ДТП на МКАД. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы

«Днём 8 марта произошло ДТП на 99-ом км МКАД. Столкнулись несколько автомобилей... В результате по воздуху эвакуировали с различными травмами одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение столицы», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место ДТП прилетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. На борту авиасудна пострадавшего сопровождали медики территориального центра медицины катастроф столицы.

Жуткое массовое ДТП с участием более 20 авто парализовало трассу М-5 «Урал»
Жуткое массовое ДТП с участием более 20 авто парализовало трассу М-5 «Урал»

А ранее Life.ru писал, что иномарка загорелась в результате массового ДТП на МКАД. Три машины столкнулись, из-за чего транспортное движение на трассе было затруднено.

Дарья Нарыкова
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