Киев пытается свести на нет миротворческие усилия РФ и США, потому что у ВСУ остаются скрытые резервы, которые пойдут сражаться против Армии России. Именно поэтому сейчас о перемирии говорить не приходится, считает депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады СДД Александр Бородай.

«На Украине мобилизуют и 18-летних. И часть этих пацанов без всякого принуждения пойдут на бой с нами. Это те пацаны, которых с момента их рождения воспитывали в абсолютно определённом идеологическом духе, им прививали, что Украина — это «анти-Россия», а русские — это основные враги. И они пойдут драться с нами», — предупредил он в беседе с «Царьградом».

Не вся молодёжь Украины готова смело вступить в схватку с ВС РФ, подчёркивает депутат. С началом мобилизации число дезертиров среди 18-летних возрастет, и количество беженцев из Украины вновь увеличится. Однако немало молодых людей все же решится отправиться на передовую, и многие из них делают это осознанно.

Как отметил собеседник издания, представители киевского руководства, похоже, мало заботятся о благополучии своих граждан. То же самое можно сказать и о Владимире Зеленском, который, судя по его действиям, явно не испытывает любви к украинскому народу. По мнению парламентария, Киев, вероятно, будет продолжать усилия по эскалации конфликта.