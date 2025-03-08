На защиту Родины: Сразу 11 членов семьи из Дагестана отправились на СВО

Одиннадцать родственников из дагестанской семьи отправились в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщает RT.

Жительница республики Нурсият Гаджибекова рассказала, что помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи военным в зону СВО. Пятеро членов её семьи служат в специальных подразделениях, поэтому подробности об их деятельности не раскрываются. По словам Гаджибековой, в 2022 году первым на фронт ушёл племянник Тимур, он погиб. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Мать Тимура отправилась вслед за сыном на фронт. Там она начала служить в военном госпитале. Жительница Дагестана также рассказала, что на передовой находится её сын Рашид. В 2024 году военный получил медаль «За отвагу». Тётя бойца Малика является фельдшером-лаборантом с 30-летним стажем. А Марият, сестра Рашида, лечит солдат в госпитале. В прошлом году она была награждена медалью Луки Крымского.