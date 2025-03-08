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8 марта, 15:23

На Украине задержали высокопоставленного «крота ФСБ» в космическом агентстве

На Украине задержали чиновника космического агентства по обвинению в госизмене

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании высокопоставленного чиновника Государственного космического агентства страны. По данным ведомства, мужчина имел допуск к секретной информации о военно-промышленном комплексе Киева, его обвинили в государственной измене.

«СБУ разоблачила «крота ФСБ» в Государственном космическом агентстве: его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве уточнили, что чиновник располагал данными о местоположении объектов ВПК Украины, производящих системы навигации, запасные площади для работы стратегических предприятий и военных складов. Кроме того, задержанный знал о попытках производства в Киеве высокоточных средств поражения. Чиновник также имел допуск к закрытым спутниковым снимкам. Задержанному грозит от 15 лет до пожизненного.

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Алена Пенчугина
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