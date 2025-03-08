На Западе заявили о назревающей ссоре между двумя странами из-за перевооружения ЕС
FT: Франция и Германия испытывают разногласия из-за перевооружения Евросоюза
На Западе заметили назревающий конфликт между Францией и Германией. Напряжение между странами возникло из-за предложенных инвестиций в размере €150 млрд в оборонную промышленность Евросоюза (ЕС), сообщает Financial Times (FT).
«Франция и Германия конфликтуют из-за покупки оружия ЕС», — пишет издание.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что расходы не должны направляться на новые готовые решения, которые снова будут «неевропейскими». В ответ канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что инициатива должна быть открыта и для партнёров-единомышленников, не входящих в ЕС.
Ранее руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5%. По её словам, это позволит потратить на соответствующие нужды дополнительные 650 миллиардов евро. Она также признала, что увеличение оборонных расходов потребует от стран большей гибкости в соблюдении финансовых правил, предусмотренных пактом стабильности и развития.
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