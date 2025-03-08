В Госдуме рассказали, когда в РФ могут заблокировать Telegram
Депутат Свинцов: Блокировки Telegram в РФ в ближайшее время не последует
В России в ближайшее время не собираются блокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (партия ЛДПР).
«Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории РФ в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Свинцов отметил, что воспринимает технологическую возможность блокировки как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию «безопасного информационного периметра». По его словам, наличие таких технологий поможет защитить россиян и любые политические события от «раскачки». Парламентарий привёл в пример выборы президента РФ или выборы в Госдуму.
А ранее сегодня в Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram. Оно принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. При этом пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщали о сбоях в работе мессенджера c 2024 года.
Shutterstock / FOTODOM / klevo