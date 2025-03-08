В Госдуме рассказали, когда в РФ могут заблокировать Telegram

В России в ближайшее время не собираются блокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (партия ЛДПР).

«Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории РФ в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Свинцов отметил, что воспринимает технологическую возможность блокировки как позитивный шаг к обеспечению информационной безопасности в РФ и созданию «безопасного информационного периметра». По его словам, наличие таких технологий поможет защитить россиян и любые политические события от «раскачки». Парламентарий привёл в пример выборы президента РФ или выборы в Госдуму.