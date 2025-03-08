Президент МОК заявил, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026
Президент МОК Томас Бах: Россияне должны иметь шанс поучаствовать в ОИ-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.
«Наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства — это нейтральный статус. Каждый спортсмен, который соблюдает правила, должен иметь возможность поучаствовать в Играх», — сказал президент МОК в интервью RND.
Бах также призвал спортивные федерации внимательно изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров.
Ранее комитет призвал допустить россиян и белорусов до Олимпиады в 2026 году. В МОК положительно отозвались о практике летней Олимпиады-2024 в Париже, когда 15 российских атлетов смогли участвовать под нейтральным флагом. На аналогичном принципе планируется проведение зимних соревнований в Милане. Комитет уже озвучил свою позицию руководителям Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).
ТАСС / VCG / Visual China Group