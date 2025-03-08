Президент МОК заявил, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.

«Наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства — это нейтральный статус. Каждый спортсмен, который соблюдает правила, должен иметь возможность поучаствовать в Играх», — сказал президент МОК в интервью RND.

Бах также призвал спортивные федерации внимательно изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров.