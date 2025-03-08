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8 марта, 16:59

Президент МОК заявил, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026

Президент МОК Томас Бах: Россияне должны иметь шанс поучаствовать в ОИ-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.

«Наш единственный способ обеспечить соблюдение Олимпийской хартии и, с другой стороны, не наказывать спортсменов за действия их правительства — это нейтральный статус. Каждый спортсмен, который соблюдает правила, должен иметь возможность поучаствовать в Играх», — сказал президент МОК в интервью RND.

Бах также призвал спортивные федерации внимательно изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров.

Президент МОК Томас Бах уходит в отставку
Президент МОК Томас Бах уходит в отставку

Ранее комитет призвал допустить россиян и белорусов до Олимпиады в 2026 году. В МОК положительно отозвались о практике летней Олимпиады-2024 в Париже, когда 15 российских атлетов смогли участвовать под нейтральным флагом. На аналогичном принципе планируется проведение зимних соревнований в Милане. Комитет уже озвучил свою позицию руководителям Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

Обложка ©

ТАСС / VCG / Visual China Group

Алена Пенчугина
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