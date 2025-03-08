Слова командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* о намерении нанести удар по Крымскому мосту представляют собой проявление отчаяния киевского режима и попытку отвлечь внимание граждан Украины от неудач армии на фронте. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

Он отметил, что украинские власти открыто заявляют о своих намерениях продолжать террористические акции против гражданских объектов на российской территории.

«Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронт», — уточнил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что власти региона регулярно регистрируют угрозы подобного рода со стороны украинских официальных лиц перед началом туристического сезона.

Напомним, что ранее командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома Неижпапы* после его слов.