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Регион
8 марта, 18:09

«Очередная агония»: В Госдуме отреагировали на угрозы главы ВМС Украины атаковать Крымский мост

Депутат Нестеренко: Угрозы Неижпапы* ударить по Крымскому мосту являются агонией

Слова командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* о намерении нанести удар по Крымскому мосту представляют собой проявление отчаяния киевского режима и попытку отвлечь внимание граждан Украины от неудач армии на фронте. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

Он отметил, что украинские власти открыто заявляют о своих намерениях продолжать террористические акции против гражданских объектов на российской территории.

«Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронт», — уточнил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что власти региона регулярно регистрируют угрозы подобного рода со стороны украинских официальных лиц перед началом туристического сезона.

В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребёнок
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребёнок

Напомним, что ранее командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома Неижпапы* после его слов.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Алена Пенчугина
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