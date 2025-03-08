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8 марта, 14:37

«ПЦУ скоро обретёт их мощи»: Захарова отреагировала на слова Неижпапы* о Крымском мосте

Захарова: ПЦУ получит мощи главкома ВМС Неижпапы* после слов о Крымском мосте

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главкома.

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретёт их мощи», — приводит ответ Захаровой РИА «Новости».

Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова
Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова

Напомним, что 8 октября 2022 года мощный взрыв на Крымском мосту унёс жизни пяти человек, включая водителя грузовика и пассажиров легкового автомобиля. А 17 июля 2023 года атака Вооружённых сил Украины с использованием беспилотников привела к гибели семейной пары и травме их несовершеннолетней дочери. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

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Telegram / МИД России

Алена Пенчугина
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