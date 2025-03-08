«ПЦУ скоро обретёт их мощи»: Захарова отреагировала на слова Неижпапы* о Крымском мосте

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главкома.