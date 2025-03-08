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8 марта, 19:43

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

В аэропорту Волгограда (Гумрак, код ИКАО: URWW) введены временные ограничения, отправка и приём воздушных судов приостановлены. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным федерального агентства, план «Ковёр» объявлен в 22:05 мск. Ограничения введены в целях безопасности.

Один самолёт ушёл на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Петербурга
Один самолёт ушёл на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Петербурга

Напомним, что минувшей ночью ограничения вводились в аэропортах сразу нескольких российских городов. Один самолёт был вынужден уйти на запасной аэродром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTOODM / Alexandr Zimovskoy

Тимур Хингеев
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