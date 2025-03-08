В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
В аэропорту Волгограда (Гумрак, код ИКАО: URWW) введены временные ограничения, отправка и приём воздушных судов приостановлены. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным федерального агентства, план «Ковёр» объявлен в 22:05 мск. Ограничения введены в целях безопасности.
Напомним, что минувшей ночью ограничения вводились в аэропортах сразу нескольких российских городов. Один самолёт был вынужден уйти на запасной аэродром.
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