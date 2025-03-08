Один самолёт ушёл на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Петербурга
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля. Спустя час воздушная гавань Северной столицы возобновила работу.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург», — отметил представитель федерального агентства.
Ранее план «Ковёр» также объявили в воздушных гаванях Грозного и Владикавказа. Кроме того, ограничения продолжают действовать в аэропорту Саратова.
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