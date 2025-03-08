В Казахстане временно ограничили операции по картсчетам Kaspi банка

Северо-Казахстанская областная прокуратура ввела ограничения в отношении картсчетов Kaspi банка. Мера связана с расследованием уголовного дела, сообщили РИА «Новости» в надзорном органе.

Агентству рассказали, что ограничения будут действовать до десяти суток. После проверки их отменят, и клиенты банка смогут продолжить использование карт.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО «Kaspi bank» — до десяти суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий», — сообщили в прокуратуре.