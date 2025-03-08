Аферист впарил американскому миллиардеру несуществующий гиперкар Mercedes-AMG One

Миллиардер и владелец интернет-магазина модной одежды Revolve Майкл Менте из Лос-Анджелеса оказался жертвой аферы, которая привела его к потере 5,4 миллиона долларов (около 482 миллионов рублей). Эти средства он передал мошеннику в 2021 году, надеясь приобрести гиперкар Mercedes-AMG One. Впрочем, как выяснилось, никакой машины не существовало. Об этом пишет Jalopnik.

Менте заключил сделку с «французским автодилером», за которого себя выдавал злоумышленник. Олигарх заплатил крупную сумму за так называемый «слот для сборки» гиперкара, а также выбрал необходимые опции для автомобиля. Но вскоре бизнесмен столкнулся с проблемой — продавец исчез.

В ходе разбирательств было установлено, что аферистом оказался уроженец Техаса по имени Травеон Роджерс. Сейчас он отбывает семилетний тюремный срок за мошенничество.