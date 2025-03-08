Матч Ла Лиги с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача каталонцев

Матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Осасуной», запланированный на 8 марта, не состоится. Причиной отмены встречи стала внезапная смерть врача каталонской команды Карлеса Миньяро Гарсии, сообщила пресс-служба ФК в соцсетях.

«Совет директоров и все игроки «Барселоны» хотели бы выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям, а также разделить их чувства в это трудное время», — говорится в публикации.

Новая дата матча будет объявлена позднее. Напомним, что сейчас «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, «Осасуна» же находится в середине списка.