Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 20:32

Матч Ла Лиги с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача каталонцев

Матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Осасуной», запланированный на 8 марта, не состоится. Причиной отмены встречи стала внезапная смерть врача каталонской команды Карлеса Миньяро Гарсии, сообщила пресс-служба ФК в соцсетях.

«Совет директоров и все игроки «Барселоны» хотели бы выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям, а также разделить их чувства в это трудное время», — говорится в публикации.

Новая дата матча будет объявлена позднее. Напомним, что сейчас «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, «Осасуна» же находится в середине списка.

В США впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела
В США впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела

А в Лиге чемпионов тем временем определились победители первых матчей 1/8 финала. Ими стали «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Антон Голыбин
  • Новости
  • ФК Барселона
  • Испания
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar