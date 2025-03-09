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8 марта, 21:27

Глава разведслужбы Германии Каль: Россия испытывает Запад на сплочённость

Бруно Каль. Обложка © BND

Бруно Каль. Обложка © BND

Россия хочет подвергнуть проверке единство западных стран, а также испытать надёжность 5-й статьи НАТО, гарантирующей взаимную оборону. Такое заявление сделал директор Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

«Мы должны исходить из того, что Россия хочет испытать нас, проверить единство Запада», — приводит его слова DPA.

Трамп хочет отказаться защищать партнёров по НАТО в случае нападения на них
Трамп хочет отказаться защищать партнёров по НАТО в случае нападения на них

Ранее в эффективности НАТО усомнился и президент США Дональд Трамп. По словам политика, он не уверен, что европейские члены альянса придут на помощь Штатам в случае угрозы.

Антон Голыбин
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