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8 марта, 22:02

Военкомов Харькова заметили на машине с надписью «Мясокомбинат»

Харьковские сотрудники территориального центра комплектования пересели на микроавтобус с надписью «Мясокомбинат». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

На снятых очевидцами кадрах запечатлён фургон с рекламой мясокомбината. По словам автора видео, из машины на светофоре пытался выскочить схваченный военкомами человек, но работники ТЦК догнали бедолагу и вернули назад.

Военкомы на микроавтобусе мясокомбината. Видео © Страна.ua

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Недавно в Харькове сотрудники ТЦК открыли стрельбу и разбили стёкла автомобиля при попытке насильно мобилизовать мужчину. К счастью, местному жителю удалось сбежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Антон Голыбин
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