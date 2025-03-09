Военкомов Харькова заметили на машине с надписью «Мясокомбинат»
Харьковские сотрудники территориального центра комплектования пересели на микроавтобус с надписью «Мясокомбинат». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.
На снятых очевидцами кадрах запечатлён фургон с рекламой мясокомбината. По словам автора видео, из машины на светофоре пытался выскочить схваченный военкомами человек, но работники ТЦК догнали бедолагу и вернули назад.
Военкомы на микроавтобусе мясокомбината. Видео © Страна.ua
Недавно в Харькове сотрудники ТЦК открыли стрельбу и разбили стёкла автомобиля при попытке насильно мобилизовать мужчину. К счастью, местному жителю удалось сбежать.
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