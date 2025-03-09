Военкомов Харькова заметили на машине с надписью «Мясокомбинат»

Харьковские сотрудники территориального центра комплектования пересели на микроавтобус с надписью «Мясокомбинат». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

На снятых очевидцами кадрах запечатлён фургон с рекламой мясокомбината. По словам автора видео, из машины на светофоре пытался выскочить схваченный военкомами человек, но работники ТЦК догнали бедолагу и вернули назад.

Военкомы на микроавтобусе мясокомбината. Видео © Страна.ua