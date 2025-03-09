План «Ковёр» введён в аэропорту Владикавказа из-за режима беспилотной опасности

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введён план «Ковёр». Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло.

«Аэропорт Владикавказа закрыт для приёма и отправки самолётов. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — написал чиновник.