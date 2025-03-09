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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 22:44

План «Ковёр» введён в аэропорту Владикавказа из-за режима беспилотной опасности

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введён план «Ковёр». Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло.

«Аэропорт Владикавказа закрыт для приёма и отправки самолётов. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — написал чиновник.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать Воронеж в ночь на 9 марта. Жители слышали над городом минимум шесть взрывов, а обломки одного из дронов повредили квартиру.

Обложка ©

Unsplash / Ashim D’Silva

Илья Пушкарев
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