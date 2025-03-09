Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 02:13

В Южной Осетии оказался один из самых низких пенсионных возрастов в мире

В Южной Осетии установлен один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — цитируют в издании политика.

Министр отметил, что в текущих условиях, когда люди готовы продолжать трудовую деятельность и после выхода на пенсию, актуален вопрос повышения возрастного порога. Это положительно скажется на бюджете соцфонда и размерах выплат, уверен он.

В Роскачестве развеяли миф о необходимости непрерывного трудового стажа для пенсии
В Роскачестве развеяли миф о необходимости непрерывного трудового стажа для пенсии

А российских пенсионеров тем временем ожидает очередная индексация выплат, намеченная на 1 апреля. Прибавка затронет не всех, а лишь некоторые категории граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victoria_Balobanova

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пенсии
  • Южная Осетия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar