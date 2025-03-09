В Южной Осетии оказался один из самых низких пенсионных возрастов в мире

В Южной Осетии установлен один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — цитируют в издании политика.

Министр отметил, что в текущих условиях, когда люди готовы продолжать трудовую деятельность и после выхода на пенсию, актуален вопрос повышения возрастного порога. Это положительно скажется на бюджете соцфонда и размерах выплат, уверен он.