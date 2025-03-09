Неконтролируемые низовые пожары охватили остров Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк. Первое возгорание было зафиксировано 8 марта, а затем количество очагов увеличилось до четырёх. Губернатор Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение.

По данным Associated Press, лишь на трёх участках распространение огня удалось локализовать, в то время как пожар в районе Уэстхэмптон продолжает набирать обороты. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Часть дорог на острове пришлось перекрыть. Известно минимум об одном пострадавшем, им оказался пожарный.