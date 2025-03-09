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9 марта, 03:31

Германия хочет отказаться от американских F-35A, опасаясь повторения судьбы Украины

Bild: Германия может разорвать контракт на F-35А с США из-за «аварийной кнопки»

Берлин может пересмотреть сделку с Вашингтоном по закупке истребителей пятого поколения F-35A, сообщает Bild. Немецкие власти опасаются, что США в случае необходимости сумеют дистанционно деактивировать самолёты при помощи так называемой «аварийной кнопки», как это случилось с украинскими HIMARS.

Ранее стало известно, что переданные Киеву американские РСЗО лишились части функционала. Штаты попросту отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания.

«Если нам придётся опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — приводит Bild слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Напомним, что контракт подразумевает отправку ФРГ 35 истребителей F-35A общей стоимостью 8,3 миллиарда евро.

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Также в марте 2025 года украинских военных лишили доступа к спутниковым снимкам, которые делали коммерческие американские спутники. Фото с орбиты ВСУ использовали для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей.

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Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Антон Голыбин
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