Германия хочет отказаться от американских F-35A, опасаясь повторения судьбы Украины

Берлин может пересмотреть сделку с Вашингтоном по закупке истребителей пятого поколения F-35A, сообщает Bild. Немецкие власти опасаются, что США в случае необходимости сумеют дистанционно деактивировать самолёты при помощи так называемой «аварийной кнопки», как это случилось с украинскими HIMARS.

Ранее стало известно, что переданные Киеву американские РСЗО лишились части функционала. Штаты попросту отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания.

«Если нам придётся опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — приводит Bild слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Напомним, что контракт подразумевает отправку ФРГ 35 истребителей F-35A общей стоимостью 8,3 миллиарда евро.