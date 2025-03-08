Разведка США подтвердила, что украинские военные лишились доступа к спутникам

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) подтвердило, что украинские военные больше не имеют доступа к снимкам, которые делали коммерческие американские спутники. Заявление NGA цитирует газета The Washington Post.

По данным WP, украинские военные использовали снимки с орбиты для корректировки артиллерийского огня и определения приоритетных целей для беспилотников. Отключение от разведывательной технологии уже ударило по боеспособности ВСУ.