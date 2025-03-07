На Украине раскрыли, как долго ВСУ продержатся без американского оружия

Украине хватит запаса ракет для противовоздушной обороны (ПВО) примерно на полгода, если не будет сильных обстрелов. Такое заявление сделал командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde.

Военнослужащий уточнил, что украинская ПВО на 50% зависит от военной помощи США. По его словам, ещё 25-30% — это поставки от ЕС, а остальное (около 20-25%) — советские комплексы. Коваленко отметил, что все системы Patriot, которые сбивают баллистические ракеты, Украине были переданы от Соединённых Штатов.