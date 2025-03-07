На Украине раскрыли, как долго ВСУ продержатся без американского оружия
Le Monde: Киеву хватит ракет ПВО на полгода при отсутствии сильных обстрелов
Украине хватит запаса ракет для противовоздушной обороны (ПВО) примерно на полгода, если не будет сильных обстрелов. Такое заявление сделал командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde.
Военнослужащий уточнил, что украинская ПВО на 50% зависит от военной помощи США. По его словам, ещё 25-30% — это поставки от ЕС, а остальное (около 20-25%) — советские комплексы. Коваленко отметил, что все системы Patriot, которые сбивают баллистические ракеты, Украине были переданы от Соединённых Штатов.
«Мы использовали их [американские] спутниковые данные для определения местоположения баллистических ракет, ракет «Орешник», а нередко и беспилотников, а без систем ПВО бомбардировки могут стереть все украинские города с лица земли», — подытожил Коваленко.
Напомним, что 5 марта США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям. При этом это никак не повлияло на немецкие Patriot. Эти системы, переданные Киеву, по-прежнему защищают критически важные объекты.
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