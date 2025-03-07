«Оборона не рухнет»: Военкор назвал последствия запрета поставок оружия ВСУ

Украинские войска после приостановки поставок военной помощи Киеву из США будут испытывать большие проблемы, их оборона просядет, но полный обвал ей не грозит. Такое мнение высказал военкор Александр Коц в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Действительно, львиная доля военных поставок Киеву приходится на Америку. Без них Украина серьёзно просядет. При этом мы же сейчас видим некие очертания формирования новой партии войны, которая бросает вызов администрации (президент США Дональда) Трампа. Вряд ли это будет объединение на базе Евросоюза, потому что там против ястребиных настроений выступают и в Венгрия, и в Словакия», — сообщил Коц.

Однако во главу этой коалиции встанут Лондон и Париж, отметил военкор. Фронт у ВСУ не посыпется в одночасье без поставок США. Европа вполне потянет поддержку вторжения в Курской области и без них хотя бы на год.

«Одних танков, а это и Т-72, и Abrams Австралия обещала, и Lеopard, как первые, так и вторые, — их обещано на этот год около 250 штук. Плюс несколько десятков зарубежных БМП, типа Stryker. Cотни БТР запланированы на этот год. Плюс набирает обороты европейская оборонка», — сказал эксперт.

Однако «партия любителей войны» испытает проблемы с дефицитом снарядов. К примеру, Европа не сможет предоставить ракеты для критически важных систем ПВО Patriot. Кроме того, у Киева не так много солдат, поэтому набирать придётся самых молодых в возрасте 18-24 года, заключил военный корреспондент.