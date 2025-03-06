Существует высокая вероятность, что Киеву могут прекратить не только военные поставки, но и передачу разведывательных данных о России. На данный момент секретная информация продолжает поступать в ВСУ. Однако вполне возможно, что это сотрудничество может прекратиться в ближайшее время, рассказал «Царьграду» первый министр госбезопасности ДНР и политический обозреватель «Первого русского», полковник ФСБ запаса Андрей Пинчук.

«Это довольно сложная система структур, которая не имеет отношения напрямую ни к Госдепу, ни к Пентагону, ни даже к президенту. Поэтому по щелчку пальцев передача разведданных не отключается», — сказал Пинчук.

Он отметил, что западное разведывательное сообщество функционирует через взаимные соглашения и координационные центры, поэтому обмен секретной информацией не происходит на равноправной двусторонней основе. В частности, в США насчитывается около 25 разведывательных органов. Хотя Пентагон может прекратить делиться информацией с Украиной, другие ведомства могут продолжить сотрудничество в той или иной форме.