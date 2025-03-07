Директор Нацразведки США объяснила остановку помощи неблагодарностью Зеленского

Глава национальной разведки США Талси Габбард объяснила, почему Вашингтон остановил военную помощь Украине. Она сообщила в эфире Fox News, что Владимир Зеленский видел в поддержке Америки что-то само собой разумеющееся.

«Президент Дональд Трамп решил приостановить обмен разведданными и предоставление военной помощи, чтобы Зеленский понял, что не надо воспринимать поддержку американских граждан как должное — это нечто, что стоит ценить», — заявила Габбард.