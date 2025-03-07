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7 марта, 04:31

Директор Нацразведки США объяснила остановку помощи неблагодарностью Зеленского

Габбард: США остановили помощь Киеву, так как Зеленский принимал её за должное

Глава национальной разведки США Талси Габбард объяснила, почему Вашингтон остановил военную помощь Украине. Она сообщила в эфире Fox News, что Владимир Зеленский видел в поддержке Америки что-то само собой разумеющееся.

«Президент Дональд Трамп решил приостановить обмен разведданными и предоставление военной помощи, чтобы Зеленский понял, что не надо воспринимать поддержку американских граждан как должное — это нечто, что стоит ценить», — заявила Габбард.

Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Напомним, что Дональд Трамп распорядился временно прекратить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Также Соединённые Штаты запретили Лондону делиться с Киевом разведданными, полученными из Америки.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Лия Мурадьян
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