Отмена передачи разведданных США Украине не повлияла на немецкие Patriot
Отмена передачи США Украине координат для ракетных систем HIMARS не затронуло вооружение, предоставленное Германией, сообщает Der Spiegel.
Источники издания в Бундесвере заверили, что системы ПВО Patriot, находящиеся на вооружении в Киеве, по-прежнему защищают критически важные объекты.
«Эти комплексы оборудованы высокочувствительными радарами, которые круглосуточно контролируют небо и вовремя обнаруживают приближающиеся угрозы, включая ракеты и беспилотники», — указано в материале.
Напомним, 5 марта США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям.
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