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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 02:31

Отмена передачи разведданных США Украине не повлияла на немецкие Patriot

Отмена передачи США Украине координат для ракетных систем HIMARS не затронуло вооружение, предоставленное Германией, сообщает Der Spiegel.

Источники издания в Бундесвере заверили, что системы ПВО Patriot, находящиеся на вооружении в Киеве, по-прежнему защищают критически важные объекты.

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«Эти комплексы оборудованы высокочувствительными радарами, которые круглосуточно контролируют небо и вовремя обнаруживают приближающиеся угрозы, включая ракеты и беспилотники», — указано в материале.

Напомним, 5 марта США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Лия Мурадьян
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