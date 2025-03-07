Отмена передачи разведданных США Украине не повлияла на немецкие Patriot

Отмена передачи США Украине координат для ракетных систем HIMARS не затронуло вооружение, предоставленное Германией, сообщает Der Spiegel.

Источники издания в Бундесвере заверили, что системы ПВО Patriot, находящиеся на вооружении в Киеве, по-прежнему защищают критически важные объекты.