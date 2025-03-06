Вашингтон может начать сливать разведданные России вместо Украины
NBC: США могут начать передавать конфиденциальную информацию России
Вашингтон готов передавать секретную информацию Москве, после того как прекратился обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки, которые также допустили сокращение разведывательной деятельности против РФ, потому что при новом президенте США Дональде Трампе Кремль больше не рассматривается как основная угроза.
«Администрация (президента США. — Прим. Life.ru) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», — сказано в тексте.
По словам экс-аналитика ЦРУ Эмили Хардинга, Трамп вполне мог уже договориться с российской стороной о киберразрядке. Всё это, как утверждается в публикации, не совсем одобряется союзниками Вашингтона, которые даже готовы отправлять американцам меньше разведданных в ходе обменов, опасаясь их утечки российской стороне. Речь может идти об Израиле, Австралии, Британии, Канаде, Саудовской Аравии и Новой Зеландии.
Напомним, по данным американских СМИ, США приняли решение остановить передачу разведывательной информации украинской стороне. Однако речь идёт только о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. Как заявили в Киеве, у них есть альтернативный план на случай прекращения предоставления разведывательных данных от США. Детали украинские власти не раскрыли.
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