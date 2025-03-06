Вашингтон может начать сливать разведданные России вместо Украины

Вашингтон готов передавать секретную информацию Москве, после того как прекратился обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки, которые также допустили сокращение разведывательной деятельности против РФ, потому что при новом президенте США Дональде Трампе Кремль больше не рассматривается как основная угроза.

«Администрация (президента США. — Прим. Life.ru) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», — сказано в тексте.

По словам экс-аналитика ЦРУ Эмили Хардинга, Трамп вполне мог уже договориться с российской стороной о киберразрядке. Всё это, как утверждается в публикации, не совсем одобряется союзниками Вашингтона, которые даже готовы отправлять американцам меньше разведданных в ходе обменов, опасаясь их утечки российской стороне. Речь может идти об Израиле, Австралии, Британии, Канаде, Саудовской Аравии и Новой Зеландии.