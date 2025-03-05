На Украине заявили о «плане Б» после отказа США предоставлять разведданные

Киев имеет альтернативный план на случай прекращения предоставления разведывательных данных от США. Об этом сообщает газета Financial Times , ссылаясь на источники.

Тем не менее он не уточнил конкретные аспекты этого плана. Украинские эксперты подчёркивают, что отсутствие американской разведывательной информации негативно скажется на оперативной готовности Вооружённых сил Украины. Они считают, что это решение усложнит военные операции и уменьшит возможность Киева отслеживать перемещения российских войск.