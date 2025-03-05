На Украине заявили о «плане Б» после отказа США предоставлять разведданные
FT: У Киева есть «план Б» после отказа США в разведданных
Киев имеет альтернативный план на случай прекращения предоставления разведывательных данных от США. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники.
«У нас есть план Б», — отметил неназванный представитель украинской военной разведки.
Тем не менее он не уточнил конкретные аспекты этого плана. Украинские эксперты подчёркивают, что отсутствие американской разведывательной информации негативно скажется на оперативной готовности Вооружённых сил Украины. Они считают, что это решение усложнит военные операции и уменьшит возможность Киева отслеживать перемещения российских войск.
Напомним, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп наложил запрет на передачу Великобританией разведывательных данных Украине. Британские спецслужбы и военные структуры получили чёткие указания перестать выдавать всё на блюдечке ВСУ. По мнению политологов, хозяин Овального кабинета просто хотел надавить на Зеленского после скандала с ним в Белом доме и заставить выполнять свои условия.
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