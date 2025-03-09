Сергей Жуков подал иск в Верховный суд РФ из-за прав на фонограммы «Руки Вверх!»

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков подал иск в Верховный суд, дабы оспорить правомерность соглашений о правах на фонограммы. В документе, опубликованном в картотеке судебного производства, он требует признать недействительными договоры, которые касаются как передачи исключительных прав на музыкальные записи, так и лицензий на их использование.

«[Поступили иски] о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — говорится в карточке.

Истцами являются Жуков и Алексей Потехин, а ответчиками — первый продюсер группы Андрей Маликов и «Издательство Джем», которые ранее заключили между собой договор и стали распространять фонограммы музыкальных произведений группы в обход исполнителей песен. Спорная ситуация затронула 13 хитов коллектива. Дело на данный момент передано судье.