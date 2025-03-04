Жуков подал иск с требованием запретить попытки блокировать фильм «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков подал в арбитражный суд Москвы новый иск к ООО «Издательство «Джем» и ООО «Компания Топ7». Артист требует запретить им добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на онлайн-площадках.

«Жуков просит пресечь действия издательства «Джем» и «Компании Топ7» по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», — приводит РИА «Новости» слова представителя певца.

Иск поступил в суд в декабре, основные слушания назначены на 5 мая. По словам стороны истца, после выхода ленты ответчики начали подавать в Роскомнадзор заявления с требованиями заблокировать видеоматериалы из-за того, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в картине песен. Вместе с тем юристы Жукова поясняют, что это новые фонограммы, которые артист записал специально для фильма.

Представитель лидера «Руки вверх» добавил всего было подано около 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировке фильма, сейчас все отклонены. Попытки ответчиков добиться блокировки прекратились после подачи иска в арбитражный суд.