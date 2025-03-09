Игрок ХК «Колорадо» Ничушкин забил первый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий ХК «Колорадо» из РФ Валерий Ничушкин забил три шайбы в игре против «Торонто» и тем самым стал автором первого хет-трика в регулярных чемпионатах НХЛ. Также он отличился одной голевой передачей.

Матч завершился со счётом 7:4 в пользу «Колорадо». Это был второй хет-трик Ничушкина в НХЛ, первый был заброшен весной 2024 года в четвёртой игре серии против клуба «Виннипега». В этом сезоне за плечами 30-летнего спортсмена 15 шайб и 8 голевых передач.