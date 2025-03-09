Контроль над всеми судостроительными предприятиями в украинском Николаеве в данный момент осуществляют представители скандинавских стран, в том числе, Дании. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много», — сообщил источник в беседе с РИА «Новости».

Источник уточнил, что представители скандинавского бизнеса наиболее заинтересованы в советских разработках, их они намерены использовать в дальнейшем на производстве. На Украине ими не пользовались или же хранили в архивах. Часть документов засекречена, однако в данный момент это не мешает их передать иностранцам.