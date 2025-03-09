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9 марта, 06:27

Все судостроительные предприятия в Николаеве перешли под контроль Дании

Подполье: Все судостроительные предприятия в Николаеве под контролем Дании

Контроль над всеми судостроительными предприятиями в украинском Николаеве в данный момент осуществляют представители скандинавских стран, в том числе, Дании. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много», сообщил источник в беседе с РИА «Новости».

Источник уточнил, что представители скандинавского бизнеса наиболее заинтересованы в советских разработках, их они намерены использовать в дальнейшем на производстве. На Украине ими не пользовались или же хранили в архивах. Часть документов засекречена, однако в данный момент это не мешает их передать иностранцам.

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А ранее Life.ru писал о том, что французские наёмники стали массово приезжать на Украину, маскируясь под волонтёров. Такие данные поступают от местных подпольных организаций.

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Wikipedia / konstantinus.com

Мария Любицкая
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