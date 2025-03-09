Попытка ВСУ атаковать Крымский мост будет интерпретирована как вызов и полный отказ от мирной линии решения конфликта, которую сейчас упорно продвигают в США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Он предупредил, что в случае атаки от России тут же последует разрушительный и оперативный ответ по объектам критической инфраструктуры, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и ВПК.

Напомним, что ранее командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома Неижпапы* после его слов.