Турецкая актриса Неслихан Атагюль из сериала «Чёрная любовь» стала мамой
Турецкая актриса Неслихан Атагюль из сериала «Чёрная любовь» стала мамой
Неслихан Атагюль с супругом. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / kadirdogulu
Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь» Неслихан Атагюль стала матерью. Радостной новостью поделилась журналистка Бирсен Алтунташ в своём блоге.
У актрисы родился сын от коллеги Кадира Догулу, с которым она состояла в отношениях с 2013 года. Пара поженилась в 2016 году, однако изначально предпочла скрывать беременность. Все решила случайная фотография Атагюль с округлившимся животом, сделанная папарацци. Поклонники завалили актрису вопросами и просьбами с подтверждением. После этого новоиспеченная мама решила сделать официальное заявление, не скрывая пол малыша.
По её признанию, беременность давалась ей непросто, однако она всё же старалась чаще путешествовать и оставаться активной. Большую роль сыграл и супруг, окруживший Атагюль заботой.
А ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск стал отцом в 14 раз, у него также родился сын. Его избранница, Шивон Зилис, стала матерью в четвёртый раз. Малыша решили назвать Селдон Ликург.