Турецкая актриса Неслихан Атагюль из сериала «Чёрная любовь» стала мамой

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь» Неслихан Атагюль стала матерью. Радостной новостью поделилась журналистка Бирсен Алтунташ в своём блоге.

У актрисы родился сын от коллеги Кадира Догулу, с которым она состояла в отношениях с 2013 года. Пара поженилась в 2016 году, однако изначально предпочла скрывать беременность. Все решила случайная фотография Атагюль с округлившимся животом, сделанная папарацци. Поклонники завалили актрису вопросами и просьбами с подтверждением. После этого новоиспеченная мама решила сделать официальное заявление, не скрывая пол малыша.

По её признанию, беременность давалась ей непросто, однако она всё же старалась чаще путешествовать и оставаться активной. Большую роль сыграл и супруг, окруживший Атагюль заботой.