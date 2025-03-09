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9 марта, 08:42

Турецкая актриса Неслихан Атагюль из сериала «Чёрная любовь» стала мамой

Турецкая актриса Неслихан Атагюль из сериала «Чёрная любовь» стала мамой

Неслихан Атагюль с супругом. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / kadirdogulu

Неслихан Атагюль с супругом. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / kadirdogulu

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь» Неслихан Атагюль стала матерью. Радостной новостью поделилась журналистка Бирсен Алтунташ в своём блоге.

У актрисы родился сын от коллеги Кадира Догулу, с которым она состояла в отношениях с 2013 года. Пара поженилась в 2016 году, однако изначально предпочла скрывать беременность. Все решила случайная фотография Атагюль с округлившимся животом, сделанная папарацци. Поклонники завалили актрису вопросами и просьбами с подтверждением. После этого новоиспеченная мама решила сделать официальное заявление, не скрывая пол малыша.

По её признанию, беременность давалась ей непросто, однако она всё же старалась чаще путешествовать и оставаться активной. Большую роль сыграл и супруг, окруживший Атагюль заботой.

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А ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск стал отцом в 14 раз, у него также родился сын. Его избранница, Шивон Зилис, стала матерью в четвёртый раз. Малыша решили назвать Селдон Ликург.

Мария Любицкая
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