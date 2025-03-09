В Петербурге артисты Мариинского театра выступили перед бойцами СВО по телемосту

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялся телемост с военными Ленинградского полка, находящимися на передовой в зоне СВО. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге бойцы СВО по видеосвязи поздравили женщин. Видео © Телеканал Санкт-Петербург

Во время телемоста также прошла праздничная концертная программа. Перед бойцами выступили артисты Мариинского театра, среди которых был приглашённый солист Джованни Рибикезу. Итальянский певец, который более десяти лет работает в России. Он выразил поддержку российским военнослужащим и отметил, что солидарен с позицией страны.

Завершением мероприятия стала театральная постановка, подготовленная студентами второго курса Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). В ней участвовали 16 молодых людей из Мариуполя, которые в 2023 году поступили на факультеты «Артист драматического театра и кино» и «Режиссёр драмы».