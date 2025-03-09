В Петербурге ограбили мужчину, угрожая шариковой ручкой

В петербургском кафе мужчина ограбил другого посетителя, угрожая ему шариковой ручкой. Вымогателю требовалось лишь 2 тысячи рублей банковским переводом. Об инциденте сообщила пресс-служба местной полиции.

«Около 03:00 в кафе вошёл неизвестный мужчина, в результате внезапно возникшего конфликта с 20-летним посетителем заведения, приставил тому к горлу шариковую ручку и заставил перевести через мобильное приложение 2 000 рублей на свой счёт», — говорится в сообщении.

Уже через 10 минут 27-летний канцелярский разбойник был задержан полицейскими. В его отношении завели дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ранее он уже был судим за грабёж.