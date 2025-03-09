МВД Казахстана обнаружило более 30 схронов оружия в ходе трёхдневной операции
Более 30 схронов оружия было обнаружено правоохранителями в ходе трёхдневной операции в Казахстане. Часть из них была похищена во время январских беспорядков в 2022 году, сообщает МВД республики.
«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трёх тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий», — приводятся в сообщении слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова.
Также правоохранители приняли шесть единиц ранее утерянных и 14 единиц добровольно сданного оружия. Всего во время оперативных мероприятий выявлено 120 фактов незаконного хранения и ношения оружия. К ответственности привлечено 200 правонарушителей. Всего с 2022 года МВД Казахстана изъяло 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов.
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