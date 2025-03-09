МВД Казахстана обнаружило более 30 схронов оружия в ходе трёхдневной операции

Более 30 схронов оружия было обнаружено правоохранителями в ходе трёхдневной операции в Казахстане. Часть из них была похищена во время январских беспорядков в 2022 году, сообщает МВД республики.

«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трёх тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий», — приводятся в сообщении слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова.