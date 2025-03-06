Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:36

Путин по телефону обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договорённостей», — говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что соответствующие договорённости были достигнуты в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.

Разговор глав государств также прокомментировали в пресс-службе казахстанского президента. Там отметили, что лидеры страны отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, протекающее в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

«Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договорённостей, ранее достигнутых на высшем уровне», — проинформировали в Астане.

В Казахстане проведут военный парад ко Дню Победы впервые с 2019 года
В Казахстане проведут военный парад ко Дню Победы впервые с 2019 года

Напомним, 27 ноября Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент России и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar