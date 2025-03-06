Путин по телефону обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договорённостей», — говорится в сообщении.
В Кремле напомнили, что соответствующие договорённости были достигнуты в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.
Разговор глав государств также прокомментировали в пресс-службе казахстанского президента. Там отметили, что лидеры страны отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, протекающее в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
«Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договорённостей, ранее достигнутых на высшем уровне», — проинформировали в Астане.
Напомним, 27 ноября Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент России и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.
Life.ru