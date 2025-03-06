Путин по телефону обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договорённостей», — говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что соответствующие договорённости были достигнуты в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре 2024 года.

Разговор глав государств также прокомментировали в пресс-службе казахстанского президента. Там отметили, что лидеры страны отметили динамичное развитие межгосударственных отношений, протекающее в духе дружбы, добрососедства и союзничества.