Массовая авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указано в сообщении.

По данным ведомства, транспортное движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.