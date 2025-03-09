Массовая авария парализовала движение на МКАД
Дептранс: В Москве из-за массовой аварии частично перекрыли МКАД
В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указано в сообщении.
По данным ведомства, транспортное движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
А ранее Life.ru писал, что на 99-м километре МКАД в Москве столкнулись два автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу вертолётом. У пациента зафиксированы различные травмы.
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