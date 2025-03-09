В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке
78.ru: В Петербурге девочки воткнули вилку в затылок мальчика во дворе
В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик получил травму на детской площадке, на него напали две девочки. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, инцидент случился во дворе у дома №38 на Гладышевском проспекте. Мальчик качался на качелях, когда к нему подошли две школьницы на вид 10-12 лет. Они размахнулись и воткнули пострадавшему вилку в затылок, после чего скрылись.
Мальчик вместе с матерью самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время правоохранители ищут нападавших.
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