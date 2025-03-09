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9 марта, 09:48

В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке

78.ru: В Петербурге девочки воткнули вилку в затылок мальчика во дворе

В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик получил травму на детской площадке, на него напали две девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент случился во дворе у дома №38 на Гладышевском проспекте. Мальчик качался на качелях, когда к нему подошли две школьницы на вид 10-12 лет. Они размахнулись и воткнули пострадавшему вилку в затылок, после чего скрылись.

Мальчик вместе с матерью самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время правоохранители ищут нападавших.

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А ранее Life.ru сообщал, что в приморской школе первоклассник терроризирует учителей и других учеников. Мальчик постоянно срывает уроки, хамит сверстникам, плюёт им в лица, а ещё недавно начал тыкать иглой других детей. Родители обратились в прокуратуру.

Дарья Нарыкова
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