В Петербурге школьнику воткнули вилку в затылок на детской площадке

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик получил травму на детской площадке, на него напали две девочки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент случился во дворе у дома №38 на Гладышевском проспекте. Мальчик качался на качелях, когда к нему подошли две школьницы на вид 10-12 лет. Они размахнулись и воткнули пострадавшему вилку в затылок, после чего скрылись.

Мальчик вместе с матерью самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время правоохранители ищут нападавших.