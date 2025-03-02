Ударился об асфальт и умер: 15-летний подросток погиб после драки из-за девушки в Магадане
Kp.ru: 15-летний подросток погиб после драки из-за девушки в Магадане
В Магадане драка между подростками закончилась гибелью 15-летнего парня. Он получил несколько ударов от своего 17-летнего соперника и упал на асфальт, получив травму головы, от которой скончался на месте, сообщает kp.ru. Трагедия произошла в августе 2024 года, однако детали стали известны только сейчас.
Причиной конфликта стала девушка. Подростки встретились на плохо освещённой площадке, каждый из них пришёл с друзьями. Свидетели происшествия не вмешивались в драку. По информации источника, знакомого с ситуацией, 17-летний юноша несколько раз ударил 15-летнего соперника в лицо. После этого тот упал и ударился головой об асфальт. Виновник попытался привести его в сознание, но безуспешно. Испугавшись, все ребята разбежались. Охранник, находившийся рядом, заметил беспорядок и подошёл к месту инцидента. Он увидел лежащего без сознания подростка и вызвал скорую помощь, но медики смогли лишь констатировать смерть.
Следственный отдел Магадана возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». 17-летний юноша был приговорён к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Срок он будет отбывать в воспитательной колонии.
Ранее Life.ru рассказал, что в Свердловской области задержали несовершеннолетних парней, которые издевались над девушками из-за неразделённой любви. Они привезли пострадавших на автомойку, поливали их ледяной водой, таскали за волосы, избивали и раздевали.
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