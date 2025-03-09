Российские войска поразили объекты газопереработки Украины

Войска Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки Украины. Последние обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что удар пришёлся по цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранным наёмникам в 143 районах.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Наши бойцы также уничтожили 228 беспилотников самолётного типа, в том числе 99 дронов вне зоны специальной военной операции (СВО).