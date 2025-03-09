Российские войска поразили объекты газопереработки Украины
МО РФ: Армия России поразила работающие на ВПК Украины объекты газопереработки
Войска Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки Украины. Последние обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что удар пришёлся по цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранным наёмникам в 143 районах.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Наши бойцы также уничтожили 228 беспилотников самолётного типа, в том числе 99 дронов вне зоны специальной военной операции (СВО).
Ранее Life.ru делился видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которая попыталась спастись из окружённой Суджи. Первый удар пришёлся по замыкающему, а затем огонь охватил всю технику ВСУ.
Midjourney / Life.ru