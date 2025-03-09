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9 марта, 11:22

Под Красноярском учитель труда отпилил себе пальцы во время урока

Под Красноярском школьный учитель труда потерял четыре пальца во время урока. Он отрезал бруски на станке, как вдруг случилась беда. Об этом рассказали в краевой госинспекции по труду.

Ведомство провело расследование и выяснило, что причиной инцидента стало нарушение технологического процесса. Работы проводились без должного уровня организации. Школа получила штраф. Также вопросом озаботилась местная прокуратура и выявила нарушения трудового закона. Конкретных лиц хотят привлечь к ответственности.

Зажимала пальцы в плойке: В Петербурге девочка сбежала из дома, обвинив мать в насилии
Зажимала пальцы в плойке: В Петербурге девочка сбежала из дома, обвинив мать в насилии

Ранее Life.ru рассказывал, как в первый день после каникул обернулся для ученика петербургской школы ужасным инцидентом. На уроке труда 13-летний подросток отпилил себе часть пальца на левой руке. Он был экстренно госпитализирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Николай Рюмин
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