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9 марта, 11:40

Свастика, руны и нацистские лозунги: Боец ВС РФ рассказал о вандализме ВСУ под Курском

В Курской области в освобождённых домах нашли свастику, руны, нацистские лозунги

В освобождённых от ВСУ домах деревень Николаевка и Старая Сорочина нашли свастику, руны, нацистские и языческие лозунги. Украинские солдаты исписали стены российских домов неприличными надписями. Сейчас позиции украинцев разбиты и завалены их трупами. Об этом рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«Например, мы нашли такое: на зеркале нарисована украинская вилка, нацистская свастика и подпись... И под этим всем обычная свастика. Это я смягчил, там матом было. На другой стене тоже мат, какая-то руна и подпись на английском «Till to Valhalla», что значит «вплоть до Валхаллы», цитирует Витязя РИА «Новости».

Боец ВС РФ полагает, что ВСУ намеренно выбирали для своих позиций дома мирных жителей и занимались там вандализмом. На одной из стен дома была нанесена руна Одал, которая в древности символизировала род и семью. Однако во времена Тертьего рейха она стала символом 7-й и 23-й дивизий СС, а также символикой хорватских фашистов.

Напомним, что при бегстве бойцы ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Суджанского района Курской области. Однако русские солдаты смогли уничтожить колонну из американских Bradley. Первым снарядом с беспилотников удалось подбить её, а второе попадание она уже не пережила, добавил российский боец.

Полторы тысячи украинских солдат попали в огненный мешок в Курской области
Полторы тысячи украинских солдат попали в огненный мешок в Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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