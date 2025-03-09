В освобождённых от ВСУ домах деревень Николаевка и Старая Сорочина нашли свастику, руны, нацистские и языческие лозунги. Украинские солдаты исписали стены российских домов неприличными надписями. Сейчас позиции украинцев разбиты и завалены их трупами. Об этом рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«Например, мы нашли такое: на зеркале нарисована украинская вилка, нацистская свастика и подпись... И под этим всем обычная свастика. Это я смягчил, там матом было. На другой стене тоже мат, какая-то руна и подпись на английском «Till to Valhalla», что значит «вплоть до Валхаллы», — цитирует Витязя РИА «Новости».

Боец ВС РФ полагает, что ВСУ намеренно выбирали для своих позиций дома мирных жителей и занимались там вандализмом. На одной из стен дома была нанесена руна Одал, которая в древности символизировала род и семью. Однако во времена Тертьего рейха она стала символом 7-й и 23-й дивизий СС, а также символикой хорватских фашистов.