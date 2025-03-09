В Орловской области третий раз за день объявили авиационную опасность

За день предупреждение об авиационной опасности объявляется уже третий раз.

За прошедшую ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны успешно сбили 88 беспилотников, принадлежащих Украине. Из них 52 были подавлены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью. По одному беспилотнику было уничтожено в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.