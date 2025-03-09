В Москве мужчину обвинили в госизмене после задержания за мат на улице

Обвинение в государственной измене предъявлено молодому человеку, ранее задержанному за мелкое хулиганство на северо-востоке Москвы. Об этом сказано в судебных документах.

«Афимин В. В., находясь в общественном месте во дворе жилого дома в Москве, выражался нецензурной бранью, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сказано в решении суда по делу об административном правонарушении, передаёт ТАСС.

Позднее Афимин был задержан за аналогичный проступок ещё несколько раз. Во время очередного ареста в отношении молодого человек было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Иных подробностей дела не приводится.

Сообщается, что обвиняемый родился в Казахстане в городе закрытого типа Байконур-1. Позднее он переехал с родителями в Краснознаменск в Подмосковье, где был призван в Вооруженные силы РФ для службы в армии. На момент ареста он числился безработным.