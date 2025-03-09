Лукашенко прилетит в РФ, чтобы обсудить с Путиным международную ситуацию

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию на следующей неделе и встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — сказал он.

Сообщается, что основной темой беседы станет международная ситуация. Также у Путина планируется совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.