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9 марта, 12:17

Лукашенко прилетит в РФ, чтобы обсудить с Путиным международную ситуацию

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию на следующей неделе и встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — сказал он.

Сообщается, что основной темой беседы станет международная ситуация. Также у Путина планируется совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет.

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Life.ru

Николай Рюмин
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