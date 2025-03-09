Лукашенко прилетит в РФ, чтобы обсудить с Путиным международную ситуацию
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию на следующей неделе и встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в передаче «Москва. Кремль. Путин».
«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер в свежем интервью сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — сказал он.
Сообщается, что основной темой беседы станет международная ситуация. Также у Путина планируется совещание по экономике и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет.
Life.ru