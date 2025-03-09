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Регион
9 марта, 12:24

Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в «оборонный союз» при помощи €800 млрд

Фон дер Ляйен: Перевооружение ЕС на €800 млрд превратит Европу в оборонный союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила превратить Евросоюз в «оборонный союз». Для этого ей нужен всего лишь оборонный пакет размером 800 млрд евро. Она предлагает привлечь кредиты размером 150 млрд евро и высвободить около 650 млрд евро для наращивания оборонных закупок и развития промышленности.

«Наша инициатива по перевооружению Европы на 800 миллиардов позволит нам построить настоящий оборонный союз», — заявила фон дер Ляйен.

Однако по поводу перевооружения Евросоюза уже назревают перепалки. Так, Германия и Франция расходятся во мнениях. В Париже настаивают, что расходы не должны направляться на новые готовые решения, которые снова будут «неевропейскими». Берлин уверен, что инициатива должна быть открыта и для партнёров-единомышленников, не входящих в ЕС.

Фон дер Ляйен по итогам саммита по Украине призвала срочно перевооружить Европу
Фон дер Ляйен по итогам саммита по Украине призвала срочно перевооружить Европу
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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