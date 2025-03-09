«Большой стаж»: Певица Азиза раскрыла, как ей удаётся быть лидером в «Суперстаре»

Певица Азиза уже больше месяца является лидером «Суперстара». Её эффектные номера попадают в сердца зрителей и членов жюри. По словам самой артистки, проект даётся ей легко. Она отметила, что талант позволяет ей не сидеть месяцами над одной песней, а быстро всё учить и разрывать зал без лишней мороки.

«Лидировать на проекте мне не тяжело, потому что за моими плечами очень большой стаж профессиональной деятельности. Я знаю и все свои плюсы, и какие-то минусы. Я, например, не буду учить и репетировать три месяца новую песню. Всё сделаю за одну неделю. Вспоминаю консерваторию или школу. Когда надо было на экзамен по фортепиано идти, я могла за полмесяца выучить программу, которую все остальные учили, например, полгода. На «Суперстаре» такая же история», — рассказала артистка URA.ru.

Корреспондент издания отметил, что критик Сергей Соседов на «Суперстаре» каждую неделю осыпает певицу комплиментами. По словам Азизы, он наблюдает за её творчеством не один десяток лет. Исполнительница предположила, что он видит её профессиональный рост, поэтому поддерживает её достойными баллами.