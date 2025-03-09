Власти Австралии не исключили отправку миротворческой миссии на Украину

В Австралии обсудят возможную отправку миротворческих сил на территорию Незалежной. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. По его словам, Австралия исторически играла важную роль в миротворческих миссиях и стремится к установлению мира на Украине.

«Я очень ясно, публично и неоднократно говорил о том, что мы рассмотрим вопрос об участии в любой миротворческой операции на Украине», — заявил Албаниз во время пресс-конференции, передаёт Sky News Australia.

По словам премьера, проведение подобной миссии возможно только после установления мира, поэтому в настоящий момент отправка военных контингентов на Украину не рассматривается. Он также уточнил, что 11 марта пройдёт встреча начальников генеральных штабов из стран, готовых разместить свои миротворческие силы на территории Незалежной.