Власти Австралии не исключили отправку миротворческой миссии на Украину
Премьер Албаниз: Австралия обсудит участие в миротворческой миссии на Украине
В Австралии обсудят возможную отправку миротворческих сил на территорию Незалежной. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. По его словам, Австралия исторически играла важную роль в миротворческих миссиях и стремится к установлению мира на Украине.
«Я очень ясно, публично и неоднократно говорил о том, что мы рассмотрим вопрос об участии в любой миротворческой операции на Украине», — заявил Албаниз во время пресс-конференции, передаёт Sky News Australia.
По словам премьера, проведение подобной миссии возможно только после установления мира, поэтому в настоящий момент отправка военных контингентов на Украину не рассматривается. Он также уточнил, что 11 марта пройдёт встреча начальников генеральных штабов из стран, готовых разместить свои миротворческие силы на территории Незалежной.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей.
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